Ferguson confia em antigo aliado na batalha pelo título inglês O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, acredita que o antigo assistente Aechie Knox pode dificultar a vida do Chelsea, rival de sua equipe na disputa pelo título inglês da temporada. O Manchester vai conquistar o bicampeonato se vencer o Wigan Athletic, fora de casa, seja qual for o resultado do Chelsea em seu último jogo da competição, contra o Bolton Wanderers. As duas equipes estão empatadas com 84 pontos, mas o Manchester tem um saldo de gols bem melhor. Ferguson não espera nenhum favor do técnico do Wigan e ex-capitão do Manchester, Steve Bruce, mas acredita que o Bolton, sob comando de Gery Megson e seu assistente Knox, pode ajudar o Manchester a surpreender o Chelsea. O Bolton já está livre do rebaixamento, a não ser que seja goleado pelo Chelsea, mas Ferguson acredita que a presença de Knox, que também trabalhou com ele durante uma fase de sucesso no clube escocês Aberdeen, será importante para incentivar a equipe contra os londrinos. "Toda a imprensa está falando sobre a integridade do Wigan, ninguém questiona e nem menciona o Bolton", disse Ferguson a repórteres, nesta sexta-feira. "Isso é interessante, as atitudes diferentes porque todos nós vemos os jogadores do Wigan dizendo: 'queremos vencer o Man United'. Tudo bem, não tem problema porque somos um grande time. E você vê os jogadores do Bolton festejando a semana inteira, e isso me impressiona, a diferença de atitude." Ferguson acrescentou: "O que me dá confiança sobre o Bolton é o treinador e o assistente. Trabalhei com Archie Knox por muitos anos no Aberdeen e no Manchester. Eles não gostarão de ver seus jogadores festejando", acrescentou. "Tenho certeza que eles estão preparando o time para enfrentar o Chelsea." Apesar da ótima arrancada do Chelsea no final, o Manchester ainda tem o título nas mãos. A conquista seria a 10a da equipe sob comando de Ferguson.