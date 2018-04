Ferguson critica demissão de Roberto Mancini no City

MANCHESTER - De saída no Manchester United, Alex Ferguson se mostrou surpreso com a demissão de Roberto Mancini, do Manchester City. O treinador do United criticou a decisão da diretoria do City e fez elogios ao ex-comandante do rival.

"É incrível. Ele venceu a Copa da Inglaterra, chegou à final, foi vice-campeão inglês e foi campeão na temporada passada. Isso não é o suficiente?", questionou o treinador, prestes a sacramentar sua aposentadoria, neste fim de semana.

"Eu fiquei surpreso, ou talvez nem tanto. Hoje em dia você não pode ficar surpreso com alguns dirigentes. Não posso ficar surpreso com algumas decisões, mas continuo achando que não foi a decisão correta", criticou.

Mancini foi demitido na segunda-feira de forma surpreendente, uma vez que o City ainda tinha duas partidas a serem disputadas no Inglês - o time se despede da competição no domingo, após jogar na terça-feira.

Ele estava no cargo desde a temporada 2009/2010, mas não resistiu à perda do título inglês para o rival Manchester United e à derrota na decisão da Copa da Inglaterra, no último sábado, quando viu sua equipe ser surpreendida pelo modesto Wigan e ficar com o vice após a derrota por 1 a 0.

Após ser despedido, Mancini publicou neste sábado anúncio de página inteira em um jornal local de Manchester agradecendo o apoio da torcida durante os 3 anos e meio em que esteve no comando da equipe. "Vocês sempre estarão no meu coração", escreveu o treinador, que levou o City ao título inglês na temporada passada. "Três anos inesquecíveis", registrou no anúncio.