Ferguson descarta volta de Rooney contra o Liverpool

"Wayne ainda está fora. Estou esperando que ele comece a treinar hoje (sexta). Infelizmente ele não pôde treinar ontem. Se voltar hoje, não estará longe de retornar. A lesão está evoluindo bem, então ele teria condições de jogar na quarta-feira (contra o West Ham, pela Copa da Inglaterra)", declarou o treinador.

Rooney sofreu a lesão no dia 25 de dezembro, durante um treinamento do Manchester, e desde então ficou de fora das partidas contra Newcastle, West Bromwich, Wigan e West Ham. A princípio ele deveria ficar afastado por três semanas, mas a previsão de retorno foi adiada no início do ano.

Se o atacante segue como problema para Ferguson, o treinador pôde comemorar os retornos do meio-campista Anderson e o do atacante Nani, que se recuperaram de lesões. "Nani voltou a treinar e será incluído no elenco para domingo. O Anderson tem treinado há dez dias e por isso vai para o jogo domingo. No geral, é uma situação positiva. É bom ter eles de volta."

Com o início do ano e a janela para transferências aberta na Europa, o Manchester United tem o nome envolvido em diversas especulações, mas, de acordo com Ferguson, não há nenhuma negociação acontecendo. "Não há nada para contar. É janeiro, o que posso dizer? Sei que vocês (imprensa) estão desesperados por uma história, mas não há nenhuma. Não tenho nada para lhes dizer", garantiu.