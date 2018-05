Ferguson diz que Campbell não interessa ao Manchester

"Campbell foi um grande jogador, mas não estamos pensando nele para o Manchester United", afirmou o técnico escocês, que enfrenta sérios problemas em sua defesa. A lista de lesionados tem atualmente Rio Ferdinand, John O''Shea, Jonny Evans, Gary Neville, Wes Brown e os gêmeos brasileiros Rafael e Fabio.

Campbell foi revelado pelo Tottenham e defendeu a equipe por uma década. Ele também defendeu Arsenal e Portsmouth, até ser contratado pelo Notts County, da terceira divisão, nesta temporada. Depois de pouco jogar, ele abandonou o clube por divergências com dirigentes.

Pela seleção da Inglaterra, o defensor disputou as Copas do Mundo de 1998, 2002 e 2006. Ele entrou para a história do futebol inglês ao ser o primeiro jogador a disputar partidas de seis torneios internacionais consecutivos, já que também atuou nas edições de 1996, 2000 e 2004.