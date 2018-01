Ferguson diz que Campeonato Inglês é o melhor da Europa O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, considera que o Campeonato Inglês é o melhor da Europa, como foi, segundo ele, o Espanhol "há seis ou sete anos". O técnico escocês fez o comentário após a goleada imposta pelo Manchester sobre a Roma por 7 a 1, pela Liga dos Campeões. O Manchester United e o Chelsea se classificaram para as semifinais da principal competição européia de clubes, e nesta quarta é quase certo de que outro clube inglês, o Liverpool, se juntará a eles, já que derrotou o PSV, fora de casa, por 3 a 0 na partida de ida das quartas-de-final. "O fato de que três equipes inglesas possam estar nas semifinais torna o nosso campeonato, provavelmente, no melhor da Europa, como era o Espanhol há seis ou sete anos", afirmou Ferguson. "Barcelona e Real Madrid não estiveram tão fortes nessa temporada quanto nas anteriores. A qualidade e a competitividade do futebol inglês foram melhorando temporada após temporada", acrescentou. A goleada aplicada pelo United na terça sobre a Roma é a maior do clube em competições européias desde a temporada 1968/69, quando a equipe inglesa derrotou o Waterford, da Irlanda, pelo mesmo placar. "Não esperávamos ganhar por 7 a 1, mas a qualidade de nosso jogo foi muito alta. Foi um resultado fantástico, e nossa velocidade e poder ofensivo, soberbos", disse o treinador. Ferguson acredita que alguns dos jogadores mais jovens começaram a se acostumar com as competições européias. "A experiência de enfrentar o Milan há dois anos foi decepcionante. Cristiano Ronaldo e Rooney não estiveram bem na ocasião. Mas contra a Roma, se comportaram como homens", concluiu.