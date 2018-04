Ferguson exalta 'maior experiência da vida' em adeus

MANCHESTER - Depois de dar adeus aos torcedores do Manchester United em Old Trafford com uma vitória por 2 a 1 sobre o Swansea, neste domingo, Alex Ferguson recebeu uma série de homenagens do clube, do qual se aposentará como técnico após incríveis 27 anos seguidos no comando. E o treinador escocês, como não poderia ser diferente, retribuiu a confiança depositava nele por mais de duas décadas por meio de um discurso emocionado.

Com o microfone aberto ao público, o comandante disse: "Foi uma experiência inesquecível para todos nós. Então obrigado a vocês por isso". Em seguida, ele enfatizou que tinha de dizer "obrigado ao Manchester United". "Não apenas às pessoas que trabalham aqui, mas a todos vocês (torcedores). Vocês foram a mais fantástica experiência da minha vida. Obrigado", completou.

Ferguson, porém, destacou que a sua aposentadoria não significou a fim de sua passagem pelo Manchester, onde seguirá trabalhando como diretor e embaixador. E ele aproveitou para pedir apoio da torcida a David Moyes, que assumirá o seu lugar como técnico a partir da próxima temporada do futebol europeu.

"Eu gostaria de lembrá-los que quando nós tivemos momentos ruins aqui, o clube me apoiou. A diretoria me apoiou, a comissão técnica me apoiou, os jogadores me apoiaram. O seu trabalho agora é apoiar o novo treinador", disse Ferguson aos cerca de 70 mil torcedores que foram ao Old Trafford neste domingo.

O técnico ainda comemorou o fato de que treinou "alguns dos melhores jogadores do país (Inglaterra)" durante anos e prestou homenagem a Paul Scholes, que anunciou no último sábado que irá se aposentar ao final desta temporada europeia após 21 anos defendendo o Manchester United. "Eu gostaria de fazer um tributo a Paul Scholes.... É um jogador inacreditável, um dos maiores jogadores que este clube teve", disse.