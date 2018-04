Ferguson exalta título, mas projeta evolução do United O Manchester United sobrou nesta edição do Campeonato Inglês, na qual se sagrou campeão na última segunda-feira, com quatro rodadas de antecedência, ao vencer o Aston Villa por 3 a 0, no Old Trafford, com três gols do holandês Robin van Persie. Após o triunfo, o técnico Alex Ferguson exaltou a importância do título, o 20.º nacional da história do clube, mas já começou a projetar evolução da equipe para a próxima temporada.