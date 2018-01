Ferguson: mais 3 anos no Manchester O técnico escocês ?Sir? Alex Ferguson não resistiu à oferta milionária feita pelo Manchester United e renovou seu contrato com o clube por mais três temporadas. Aos 60 anos, o já lendário treinador havia planejado se aposentar ao final da atual temporada, mas foi convencido a reconsiderar sua decisão. Agora vai dirigir os ?Diabos Vermelhos? até junho de 2005. Para demovê-lo da idéia de parar, os dirigentes do Manchester não economizaram e ofereceram ao técnico nada menos que US$ 5,2 milhões por temporada. O trajetória de Ferguson no Manchester é um caso raro, mesmo em se tratando de futebol europeu. O treinador se transferiu do Aberdeen, da Escócia, para o Manchester, em 1986. Nestes 16 anos de trabalho no comando do time, conquistou tudo o que poderia imaginar. Suas primeiras temporadas não foram boas, mas mesmo assim, só em 90 - quatro anos depois de assumir o cargo - começaram a surgir rumores sobre uma suposta troca de treinador. Ferguson resistiu à pressão e reagiu. Entre outros títulos, foi campeão sete vezes na Liga Inglesa; ganhou três copas, uma Recopa e uma Liga dos Campeões. Seu maior momento se deu na temporada 98-99, quando obteve a ?tríplice coroa? - ao vencer o campeonato da Liga Inglesa, a Copa e a Liga dos Campeões da Europa. O feito lhe valeu o título de ?Sir? (Cavaleiro) entregue pela Rainha Elizabeth II, da Inglaterra.