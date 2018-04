Ferguson pede 'mais uma vitória' em seu jogo final

Ferguson, porém, espera dar o adeus definitivo ao cargo de forma positiva, antes de iniciar sua jornada como diretor e embaixador do Manchester. Ou seja, com vitória. "1.500 partidas, isso é incrível", disse o técnico nesta sexta-feira, em sua entrevista coletiva como treinador antes de um jogo, na qual enfatizou: "O West Bromwich tem sido fantástico e toda equipe quer ganhar seu último jogo em casa _ isso é um fato _, mas eu também quero ganhar este jogo mais do que a da semana passada".

No Manchester, o comandante escocês fez história ao conquistar um total de 38 troféus e se tornar o mais vitorioso técnico britânico da história, depois de ter iniciado a sua carreira como treinador há 39 anos, na Escócia.

"É uma vida diferente, 39 anos como um técnico, de 1974 _ indo do dia em que tinha oito jogadores e nenhum goleiro até hoje, com seis goleiros e 100 jogadores. As lembranças estão todas lá. Vinte e seis anos no Manchester United é fantástico. O dia em que vim para cá (como técnico) foi um privilégio e o dia em que eu sair será uma honra. Sou um sortudo por ter estado aqui por tanto tempo", disse Ferguson.

O treinador ajudou o Manchester a garantir o 20.º título do Campeonato Inglês nesta temporada, sendo que este foi o 13.º troféu da competição obtido pelo escocês, e daqui pra frente ele poderá se dedicar mais à vida familiar e também às corridas de cavalo, a sua segunda paixão depois do futebol. Em julho, porém, precisará ficar um tempo de molho, pois será submetido a uma cirurgia no quadril.