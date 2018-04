Ferguson revela que Rooney pediu para ser negociado

MANCHESTER - Depois de perder Alex Ferguson e Paul Scholes, que se aposentarão ao fim da temporada, o Manchester United viu outra importante peça manifestar o desejo de deixar o clube. O atacante Wayne Rooney pediu para ser transferido após o Campeonato Inglês e por isso não atuou neste domingo, na vitória por 2 a 1 diante do Swansea, pela penúltima rodada da competição.

"Eu não acho que o Wayne Rooney estava entusiasmado para jogar, simplesmente porque ele pediu para ser transferido", revelou Alex Ferguson após a partida. O treinador, no entanto, garantiu que o Manchester United pretende manter o jogador e não aceitará nenhuma proposta por ele. "Nós não vamos vendê-lo."

Rooney sequer ficou no banco de reservas na partida deste domingo, que marcou a despedida de Ferguson e Scholes diante da torcida no Old Trafford. As câmeras de tevê flagraram o atacante assistindo à partida das tribunas e ele foi ao campo após o apito final participar da festa pelo título nacional.

A declaração de Ferguson abre ainda mais espaço para especulações sobre o futuro de Rooney. Segundo parte da imprensa europeia, o jogador estaria na mira do Paris Saint-Germain para a próxima temporada. Outro interessado no futebol do atacante seria o Chelsea.

O desejo de Rooney de deixar o Manchester teria sido causado por David Moyes, que assumirá a equipe na próxima temporada. Os dois trabalharam juntos no Everton e a relação entre eles azedou depois que o treinador fez duras críticas ao atacante quando ele aceitou a proposta para se transferir para Old Trafford, em 2004.