Ferguson será consultor do Manchester O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, decidiu ficar no clube por mais 5 anos como consultor. Ferguson permanecerá no cargo de técnico até o final da próxima temporada, no ano que vem. Em maio deste ano, Ferguson tinha insistido na idéia de se desligar completamente do clube. O Manchester, no entanto, ofereceu ao técnico um novo desafio. Ferguson irá representar o clube nas reuniões com autoridades do futebol, promover os interesses do clube e seus patrocinadores, gerenciar os compromissos internacionais, entre outras atividades. "Quando se tem tantos anos de clube, como eu tenho no Manchester, isso entra no sangue. Isso é tudo o que eu sempre quis?, afirmou o técnico. O executivo chefe do Manchester, Peter Kenyon, considerou ótimo o acordo. ?Ferguson significa muito para o clube e para os torcedores?, disse.