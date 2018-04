Ferguson sugere paralisação de inverno no futebol inglês O técnico Alex Ferguson, do Manchester United, sugeriu que o futebol inglês copie outros países da Europa e adote uma paralisação de inverno durante o mês de janeiro. Em Doha, onde a equipe realiza treinamentos, ele disse que os jogadores sofrem com uma carga de três partidas seguidas em campos pesados pelo inverno, o que causa várias lesões.