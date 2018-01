Ferguson tem o melhor aproveitamento O jornal londrino "Daily Telegraph" fez levantamento para apurar o melhor técnico do mundo e chegou à conclusão de que é Alex Ferguson, por acaso do Manchester United. O escocês teve índice de aproveitamento de 63% de vitórias nas partidas do clube nas últimas quatro temporadas. O alemão Ottmar Hitzfeld, do Bayern Munique, ficou em segundo lugar, com 62%, incluídos aí também os jogos em que comandou o Borussia Dortmund, sua ex-equipe. No duelo desta terça-feira, o Bayern levou a melhor sobre o Manchester, pelas quartas-de-final da Copa dos Campeões. A avaliação do jornal inglês incluiu também desempenho de equipes sul-americanas, o que permitiu ao argentino Carlos Bianchi aparecer em terceiro lugar. Sob sua orientação, o Boca Juniors venceu 57% de seus compromissos. Bianchi ficou empatado com o holandês Louis van Gaal, ex-Barcelona e atualmente treinador da seleção de seu país. O sueco Sven Eriksson, atual técnico da seleção da Inglaterra, aparece em quinto, com 56%, ao guiar as equipes italianas de Sampdoria e Lazio. O currículo desses líderes do ranking do "Telegraph" também é invejável. Ferguson, há mais de uma década como treinador do Manchester, faturou 24 troféus domésticos e seis internacionais. Mas foram levados em conta também os prêmios que venceu no Aberdeen, da Escócia. Hitzfeld tem 15 títulos nacionais e duas copas internacionais (incluindo sua passagem pelo Dortmund).