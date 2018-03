Ferguson vai deixar o Manchester O técnico do Manchester United, Alex Ferguson, deverá deixar o clube ao final da temporada 2001-2002. O treinador atribui sua decisão às divergências com a diretoria do Manchester, que não quer investir na compra de novos jogadores. Ferguson não gostou do fato de o Manchester ter iniciado conversas com o técnico do West Ham United, Steve McLaren, que pode substituí-lo após sua saída.