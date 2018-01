Férias forçadas para Somália. É a guerra Há oito meses jogando no Kuwait, o atacante brasileiro Somália, ex-São Caetano, que defende o Al-Kuwait Club, voltou ao Brasil em férias forçadas e esperando que o conflito entre Estados Unidos e Iraque termine logo. ?As ruas lá eram sempre cheias. Um dia, saí e não tinha ninguém na rua. Eu disse para a minha mulher: vamos embora daqui. Bateu uma aflição danada?, contou Somália ao JT, na terça-feira, no escritório da Nike, em Alphaville, enquanto recebia o troféu ?Mago da Bola?, como melhor jogador das duas finais da Copa Libertadores do ano passado, quando ainda defendia o São Caetano. Leia mais no Jornal da Tarde