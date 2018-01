Férias: tempo de esquecer a bola Fim de temporada, campeões decididos e os empresários entram em campo. Tratam de renovações de contrato, rescisões, compra e venda de jogadores. E eles, razão maior do noticiário, estão em férias. Recuperam as energias e prepararam-se para voltar a ser notícia brevemente. Por enquanto, é descanso. Hora de fazer aquela viagem que as decisões ? e, pior, as concentrações ? impediram durante o ano. Para Kaká, não haverá novidades. Vai passar, como sempre, as férias com a família. A exceção fica por conta das oportunidades oferecidas pelo futebol. Esteve alguns dias em Madri, participando do jogo entre a Seleção da Fifa e o Real Madrid. Não só participando, mas fazendo um golaço que pode até abreviar sua permanência no Brasil. Leia mais no Jornal da Tarde