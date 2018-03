Ferj divulga datas e horários e Flamengo abrirá semifinais do Carioca

Mesmo antes da confirmação dos confrontos das semifinais do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta sexta-feira as datas e horários das partidas que definirão os dois finalistas do torneio nesta temporada.

Fluminense e Botafogo vão decidir a Taça Rio no domingo, no Maracanã, e o resultado da partida decidirá quem enfrentará quem nas semifinais do Carioca. Se o time tricolor for campeão, vai pegar o Vasco. Em caso de título alvinegro, o Botafogo vai encarar o próprio Fluminense.

O que está certo, no entanto, é que o Flamengo vai atuar na quarta-feira que vem, às 21h45, como mandante. Se o Fluminense vencer a Taça Rio, o adversário será o Botafogo. Mas se o Botafogo vencer no domingo, o adversário rubro-negro vai ser o Vasco.

Com isso, também está certo que o Fluminense atuará na quinta-feira, às 21 horas. Se for campeão da Taça Rio, encara o Vasco como mandante. Se perder no domingo, visita o Botafogo.

Confira os cenários possíveis para as semifinais do Campeonato Carioca:

Cenário 1: Fluminense campeão da Taça Rio

Flamengo x Botafogo - quarta-feira - 21h45

Fluminense x Vasco - quinta-feira - 21h

Cenário 2: Botafogo campeão da Taça Rio

Flamengo x Vasco - quarta-feira - 21h45

Botafogo x Fluminense - quinta-feira - 21h