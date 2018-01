Ferj divulga regulamento do Carioca-06 O regulamento do Campeonato Carioca de 2006 terá os mesmos moldes em relação ao do ano passado. Os 12 clubes participantes foram divididos em dois grupos. No A estão Flamengo, Fluminense, Americano, Cabofriense, Portuguesa-RJ e Nova Iguaçu. E no B, Vasco, Botafogo, Volta Redonda, Friburguense, Madureira e América. A competição começará no dia 14 de janeiro e se encerrará em 9 de abril. Na terça-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgará a tabela. No primeiro turno, conhecido como Taça Guanabara, os clubes se enfrentarão em turno único, dentro do grupo, e os dois melhores de cada chave disputam a semifinal ? os vencedores fazem a final e o campeão já tem vaga garantida na decisão do campeonato. Já no segundo turno, conhecido como Taça Rio, a única diferença é que os times do Grupo A irão jogar contra os do B. Depois da semifinal e final, o campeão irá disputar o título carioca com o vencedor do primeiro turno. E se um mesmo clube conquistar a Taça Guanabara e a Taça Rio será declarado o campeão estadual, sem necessidade de uma final.