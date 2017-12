Tabela do Carioca é divulgada sem jogos no Maracanã e no Engenhão

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou nesta quinta-feira a tabela detalhada do Campeonato Carioca, com marcação de dia, horário e local de cada um dos 64 jogos da primeira fase da competição. Não há, entretanto, nenhuma partida marcada para qualquer um dos dois maiores estádios do Rio: o Engenhão e o Maracanã.

O Engenhão, que será sede das provas de atletismo dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, já está cedido à prefeitura para que a mesma realize as adequações necessárias para a Olimpíada. Já o Maracanã só será entregue ao Governo do Estado do Rio no dia 15 de abril. A gestão do local, entretanto, está sendo discutida entre o Governo e a Concessionária Maracanã, que parece interessada em romper o contrato de concessão.

Fluminense e Flamengo, rompidos com a Ferj, prometem jogar o Campeonato Carioca com equipes reservas e, por isso, devem utilizar estádios menores que o Maracanã. Por isso, os jogos destes dois times como mandantes, além dos clássicos, aparecem na tabela sem local definido. O mesmo acontece com as partidas nas quais o Botafogo é mandante.

Pelo novo formato do Campeonato Carioca, os 16 times foram divididos em dois grupos, com as equipes do Grupo A jogando contra as do Grupo B na primeira fase. Os quatro primeiros de cada chave avançam. Por isso, a primeira fase não terá dois clássicos: Vasco x Fluminense (ambos no Grupo A) e Botafogo x Flamengo (no Grupo B).

Na primeira rodada, ida 30 de janeiro, um sábado, o Botafogo vai a Moça Bonita pegar o Bangu às 17h, e o Flamengo recebe o Boavista, às 19h30, em local indefinido. No domingo, o Vasco joga às 17h em São Januário contra o Madureira, enquanto o Fluminense encara o Volta Redonda fora de casa, no Estádio da Cidadania, às 19h30.

Pelo que mostra a tabela, a Cabofriense, o Resende, e a Portuguesa da Ilha do Governador não terão o direito de receber os grandes em seus estádio. A Cabofriense vai pegar o Flamengo em Macaé, enquanto o Resende e a Portuguesa vão atuar em Volta Redonda.