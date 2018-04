Ferj marca jogos dos grandes do Rio pela 14ª rodada no domingo

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) desmembrou nesta segunda-feira os jogos da 14ª rodada do Campeonato Carioca, a penúltima da primeira fase da competição, e definiu que todos os cinco times envolvidos na luta pelas quatro vagas nas semifinais vão entrar em campo no próximo domingo.

O primeiro jogo com a presença dessas equipes será entre o Botafogo e o Madureira, às 16 horas, no Engenhão, em confronto direto na luta por uma vaga na próxima fase do Campeonato Carioca. Já as duas outras partidas envolvendo times que brigam para avançar serão às 18h30, no encerramento da rodada.

No Maracanã, Flamengo e Fluminense vão se enfrentar em clássico envolvendo times que lutam por vaga nas semifinais. Já o Vasco viaja até Nova Friburgo para enfrentar o Friburguense, que luta contra o rebaixamento, também a partir das 18h30.

Após 13 rodadas, o Campeonato Carioca é liderado pelo Flamengo com 32 pontos, seguido por Botafogo, Madureira e Vasco, todos com 30. O Fluminense soma 28 pontos e nesse momento está fora da zona de classificação às semifinais.

A Ferj também confirmou nesta segunda-feira que os jogos da rodada final da primeira fase do Campeonato Carioca serão realizados às 22 horas do dia 8 de abril, uma quarta-feira. O Vasco vai receber o Volta Redonda em São Januário, o Flamengo enfrentará o Nova Iguaçu em Macaé, o Botafogo duelará com o Macaé no Engenhão e Fluminense e Madureira irão se enfrentar em Volta Redonda.