Ferj muda data e local do jogo entre Americano e Flamengo Por motivos de segurança, o Corpo de Bombeiros interditou nesta sexta-feira o Estádio Godofredo Cruz, em Campos, onde no próximo domingo seria realizada a partida entre Americano e Flamengo, pela segunda rodada da Taça Guanabara. Em seu site, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) remarcou a partida para a próxima quarta-feira, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 19h30. Caso a partida fosse realizada em Campos, os bombeiros liberariam o Godofredo Cruz para apenas dois mil torcedores, uma vez que o estádio, que tem capacidade para 20 mil, está em obras. Os dirigentes do Americano não aceitaram. ?O problema está encerrado e houve bom senso. Vamos jogar num campo com boas dimensões e existe ótima expectativa de público. Foi bom para todo mundo?, disse o vice-presidente de Futebol do Flamengo, Kléber Leite. Na primeira rodada, o Flamengo derrotou a Cabofriense por 2 a 0, enquanto o Americano buscou um empate contra o Boavista, fora de casa, por 1 a 1. Ingressos para a Libertadores O Flamengo começou nesta sexta a venda de ingressos para o jogo contra o Maracaibo, da Venezuela, pela Copa Libertadores, que acontecerá no dia 21 de fevereiro. A venda dos bilhetes acontece na Gávea, no Maracanã e nas sedes do Botafogo e do Fluminense. A procura foi grande. Primeiramente, o clube disponibilizou 43.632 convites, entre os quais 10.800 já foram vendidos. A estréia na Libertadores será no dia 14 de fevereiro, na Bolívia, contra o Real Potosí. Atualizado às 19h04