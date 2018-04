Ferj provoca, Flu recusa convite e faz críticas ao Campeonato Carioca

A federação de futebol do Rio (Ferj) e o Fluminense entraram em rota de colisão neste sábado, depois que a entidade publicou em seu site um convite ao clube das Laranjeiras para uma reunião, dia 17, na qual o clube poderia se manifestar sobre mudanças no Campeonato Carioca. Rapidamente, o presidente do Flu, Peter Siemsen, respondeu, recusou o convite e deixou mais claras ainda as divergências com a federação.

A convocação da federação enumerava vários itens e parecia demonstrar uma indisposição com o Fluminense para um discussão sobre o campeonato. Num deles, ponderava que "considerando que o Fluminense nunca formalizou qualquer plano, projeto, proposta ou sugestão para o campeonato estadual ...".

Em nota oficial, Peter Siemsen agradeceu ao convite "para o que poderia ser uma reunião produtiva para debater o futuro do Campeonato Carioca, competição em franca decadência técnica, de público e, sobretudo, administrativa". De acordo com Siemsen, "a decadência administrativa (da federação) é o motivo pelo qual mais uma vez recusarei o seu convite".

O dirigente do Fluminense disse ainda que, em quatro anos, não obteve nenhum retorno da federação sobre melhorias no futebol do Rio. Ele ainda afirma que a direção da Ferj "é autoritária" e abusa dos recursos do Carioca. A federação já está rompida com o Flamengo.