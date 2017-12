Ferj veta jogo fora do Rio e Flu pega o Atlético em Volta Redonda

Nem no Rio, nem em Brasília, muito menos em Cuiabá. O Fluminense vai enfrentar o Atlético-PR, na abertura da Copa Sul-Minas-Rio, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O clube não conseguiu autorização da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) para atuar fora do estado.

Quando a Primeira Liga divulgou a tabela da competição, a partida da próxima quarta-feira estava marcada para o Mané Garrincha, em Brasília, mas o gramado do estádio está sendo trocado. O Fluminense então recebeu uma oferta de uma empresa de eventos para vender o mando de campo e atuar na Arena Pantanal, em Cuiabá.

A proposta foi aceita e a empresa chegou a iniciar a promoção da partida. Também a Secretaria de Cidades de Mato Grosso, responsável pela Arena Pantanal, confirmou a realização da partida no estádio da Copa do Mundo de 2014.

O problema é que ninguém falou com a Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF), que alegou que não poderia autorizar o jogo em Cuiabá sem o consentimento da federação do clube mandante, no caso, a Ferj.

A entidade máxima do futebol do Rio trava uma batalha contra Fluminense e Flamengo, opositores da atual diretoria, e cobra que a CBF puna os dois rivais pela participação em um torneio sem o seu aval. Primeira Liga, CBF e Ferj se reuniram na quinta-feira, no Rio, e a Ferj sugeriu que o torneio seja amistoso, não oficial, e que Fla e Flu só atuem duas vezes. Os clubes são contra.