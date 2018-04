Fernanda Lima brilha em Zurique antes de apresentar o Bola de Ouro

ZURIQUE - Fernanda Lima admite que poderá optar por um vestido "mais coberto" para a festa da Bola de Ouro, que a Fifa promove nesta segunda-feira e que terá a brasileira como apresentadora. Motivo: não quer causar a polêmica que abriu em países do Oriente Médio no sorteio da Copa. Na ocasião, a televisão iraniana foi obrigada a suspender a transmissão por conta do decote do vestido da apresentadora.

Neste domingo, Fernanda Lima já parou o trânsito em Zurique. Enfrentando o frio e o vento do lado de Zurique, a apresentadora Fernanda Lima saiu hoje pela cidade suíça para uma sessão de fotos, vestida de verde e se protegendo com um casaco de pele cada vez que podia, em temperaturas baixas.

Segundo ela, esse seria seu vestido preferido para o evento, feito, especialmente para ela, pelo estilista brasileiro Samuel Samuel Cirnansck. "O vestido verde está um pouco mais apertado e o outro é mais coberto", disse. De repente é até melhor depois do que aconteceu no sorteio", disse. "Não quero causar problemas", completou.

Na segunda-feira, a brasileira apresentará a Bola de Ouro da Fifa, evento que premiará o melhor jogador do mundo. Neste ano, como já virou regra, o Brasil é mero coadjuvante. Neymar não entrou para a lista dos três primeiros e apenas disputa o troféu de gol mais bonito.

Marta está entre as finalistas. Mas dificilmente vence. O técnico Luis Felipe Scolari também não ganhou votos suficientes para chegar à final na categoria dos melhores treinadores do mundo.

No palco da Fifa, a entidade leva Ronaldo Fenômeno, Cafu, Pelé e outros craques históricos. Mas, numa manhã gelada de Zurique, quem parava o trânsito era Fernanda Lima.