Fernanda Montenegro inspirou Paysandu Na véspera da partida contra o Boca, em Buenos Aires, a atriz Fernanda Montenegro foi o tema central da palestra dada pelo presidente do Paysandu, José Artur Guedes Tourinho, aos jogadores que enfrentariam o time argentino no temido ?La Bombonera?, estádio onde muito time bom foi derrotado pela fúria da torcida argentina. Tourinho explicou aos jogadores que a grande atriz brasileira nunca precisou mais do que um bom palco para mostrar sua arte. ?Mostrei para eles que o gramado do estádio do Boca é excelente e que a torcida não entra em campo. Eles teriam tudo para mostrar um bom futebol. Acho que a mensagem ajudou o pessoal a vencer os argentinos lá dentro?, comemora. Leia mais no Jornal da Tarde