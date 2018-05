Fernandão admite conversa para tentar saída do Goiás O atacante Fernandão admitiu, nesta quinta-feira, a possibilidade de conversar com o Goiás, com quem tem contrato até o fim de 2010, para deixar o clube. Ele não revelou seus planos. O time tricolor não esconde que deseja contar com o atacante para a próxima temporada e até já acertou salário com ele - R$ 220 mil mensais. Porém, não será fácil convencer os dirigentes goianos, que pedem R$ 160 milhões de multa rescisória.