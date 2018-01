Fernandão culpa calendário pela eliminação do Internacional Momentos depois da eliminação do Internacional na Copa Libertadores da América, o atacante e capitão Fernandão já apontava o culpado pela queda dos atuais campeões na competição: "o calendário apertado da temporada". "Simplesmente os clubes grandes não podem ser obrigados a jogar duas vezes por semana. Enquanto isso continuar, as coisas serão realmente muito difíceis", disse o camisa 9 da equipe gaúcha, autor do gol na vitória sobre o Nacional por 1 a 0. "Quando há tempo para trabalhar, é possível fazer as coisas da melhor maneira. O jogador produz mais dentro de campo", acrescentou. "Nosso ano começou há cerca de 15 dias. O problema é que vacilamos no começo das competições, tanto no Campeonato Gaúcho quanto na Libertadores. Depois não houve como recuperar o tempo perdido", disse Fernandão, lembrando também a eliminação no Estadual. Já o treinador Abel Braga, que foi chamado de burro pela torcida durante a partida, preferiu lamentar a falta de sorte nas finalizações. ?Não gosto muito de ficar falando sobre essas coisas, mas acho que faltou um pouquinho de sorte para nós. Tivemos ao menos quatro chances claras de gol ainda no primeiro tempo. Se tivéssemos aproveitado ao menos uma, o jogo mudaria de figura?, analisou o comandante - o time de Porto Alegre precisava vencer por mais três gols de diferença para superar o adversário uruguaio na tabela e avançar às oitavas-de-final. ?Se eles levaram o gol no final do jogo, quando tínhamos um homem a menos em campo [o zagueiro Índio foi expulso aos 21 minutos do segundo tempo], e mesmo assim entraram em polvorosa, imagina o que não iria acontecer se o placar fosse aberto mais cedo, com a torcida toda nos apoiando?, analisou o treinador. Muito hostilizado pelo torcedor colorado após a queda do Inter, Abel Braga assegurou que seguirá no comando do time para a disputa do Campeonato Brasileiro - depois de ser procurado pelo Corinthians, ele também recebeu oferta do Fluminense. ?Tenho contrato com o Internacional e vou permanecer por aqui. Além disso, lá no Fluminense tem o Joel Santana, que é extremamente competente e é um grande amigo que tenho no futebol. Jamais trataria de qualquer negociação desta forma.?