Fernandão é arma do Goiás no reencontro com o Inter Fernandão virou um dos grandes ídolos da história do Internacional, ao comandar as conquistas da Libertadores e do Mundial em 2006. Depois, foi jogar no Catar e hoje está no Goiás. Assim, ele reencontra o clube gaúcho neste domingo, quando acontece o jogo a partir das 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.