Fernandão é operado e desfalca o Inter na Libertadores O atacante Fernandão, do Internacional, foi operado neste sábado, em Porto Alegre, para corrigir uma hérnia inguinal. Segundo os médicos o jogador ficará em repouso absoluto por dez dias e só poderá voltar a jogar dentro de dois meses. Após uma recepção no Palácio do Planalto no início desta semana - quando os atletas receberam uma Medalha de Honra ao Mérito Esportivo, pela conquista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa - Fernandão deveria seguir junto com o restante do grupo do Internacional para o início da pré-temporada, em Bento Gonçalves. Com o afastamento, Fernandão ficará de fora das primeiras partidas da Copa Libertadores da América. O Inter, que pretende disputar o Campeonato Gaúcho com o time reserva, deverá contratar um meia ofensivo ou até um outro atacante para repor a ausência do jogador.