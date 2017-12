Fernandes promete que 2016 será o ano da sua 'afirmação' no Botafogo Promessa das divisões de base do Botafogo, Fernandes foi bastante aproveitado na última temporada pelos técnicos René Simões e Ricardo Gomes, mas ainda não conseguiu conquistar seu espaço entre os titulares. Na pré-temporada, ele vem treinando entre os reservas, com Rodrigo Lindoso e Bruno Silva largando na frente na luta pelas vagas de volante do time. Fernandes, porém, não desanima e promete conquistar seu espaço em 2016, admitindo que oscilou quando foi utilizado no ano passado.