Fernandinho deve seguir Jadson e Elano O meia Fernandinho, do Atlético Paranaense e da seleção brasileira sub-20, poderá se transferir para o futebol ucraniano para fazer companhia a seus ex-colegas no time paranaense Jadson e Ivan, além do ex-santista Elano. A página da União Européia de Futebol (Uefa) já apresenta como certa a negociação com o Shakhtar Donetsk, dando inclusive o valor da transação: cerca de oito milhões de euros (aproximadamente R$ 26,7 milhões). A assessoria de imprensa do Atlético confirmou que foi iniciada uma conversação com dirigentes do clube ucraniano, mas que não há nada definido até agora. De acordo com a assessoria, as negociações vêm se desenvolvendo desde a ida de Jadson e Ivan para a Ucrânia, quando o interesse pelo meia foi demonstrado. O presidente do Atlético, João Augusto Fleury da Rocha, não deu retorno aos recados deixados na secretária eletrônica. O jogador, de 19 anos, retorna nesta quinta-feira da Colômbia, onde enfrentou o Independiente pela Copa Libertadores da América na terça-feira. De acordo com o site da Uefa, Fernandinho deverá se apresentar na terça-feira em Donetsk para realizar testes médicos e assinar o acordo, válido por cinco temporadas. Após isso retornaria ao Brasil, continuando a defender o Atlético na Libertadores da América, apresentando-se ao novo time no meio do ano.