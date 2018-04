Fernandinho diz que nunca verá videoteipe dos 7 a 1 para Alemanha

Fernandinho sabe que, enquanto viver, terá que responder sobre a derrota do Brasil por 7 a 1 para a Alemanha, na semifinal da Copa do Mundo. Mas as respostas não irão daquele sentimento vivido durante a partida. Afinal, o jogador do Manchester City garante que nunca assistiu nem assistirá o videoteipe da partida. Já basta a dor sentida dentro de campo.

"Não acredito que haja uma resposta simples para esse resultado. Foi bizarro, tudo que os alemães faziam dava certo. No terceiro gol, o voleio que o Kross acertou, qualquer jogador, mesmo com o nível dele, manda mais bolas na arquibancada do que no gol. Congelamos naqueles seis minutos e aquilo matou o jogo", comentou Fernandinho, em entrevista ao jornal inglês The Guardian, citando o período entre o segundo e o quinto gols da Alemanha.

"Tenho certeza que poderia identificar outros fatores, mas eu nunca assisti a um replay do jogo e acho que nunca vou assistir também", revelou o volante, que disse acreditar que terá que responder perguntas sobre a partida pelo resto da vida. "Temos que conviver com isso", lamentou.