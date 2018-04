Fernandinho é operado e fica dois meses fora do São Paulo

Contratado pelo São Paulo junto ao Barueri para a disputa da temporada 2010, o atacante Fernandinho só poderá fazer a sua estreia pela equipe do Morumbi em março. O jogador foi submetido a uma cirurgia no pé direito na manhã desta terça-feira e a previsão para recuperação é de dois meses.

A intervenção cirúrgica, comandada pelos ortopedistas Rene Abdalla e Marcelo Prado, no HCor, foi realizada para correção de uma fratura por estresse no quinto metatarso do pé de Fernandinho. "Fizemos uma cirurgia para fixação da fratura com parafuso e o resultado obtido foi muito bom", afirmou Abdalla.

O São Paulo informou que o jogador receberá o tratamento de uma fisioterapeuta em sua casa até domingo e, a partir de segunda-feira, começa a fazer trabalhos de recuperação no clube. "No início da próxima semana o Fernandinho já poderá pisar no chão e também fazer fisioterapia", reforçou Abdalla, que depois confirmou: "O prazo de recuperação para esse tipo de fratura é de aproximadamente oito semanas ou dois meses".