Fernandinho enaltece Pep Guardiola e diz que vive a melhor fase de sua carreira

Reserva de Casemiro na seleção brasileira, Fernandinho é hoje titular absoluto do Manchester City, clube que lidera o Campeonato Inglês com a impressionante campanha de 20 vitórias e dois empates. E o próprio volante admitiu nesta quinta-feira viver uma grande fase.

+ Confira a classificação do Campeonato Inglês

Feliz com a temporada, Fernandinho reconheceu que vive o melhor momento de sua carreira. E, entusiasmado, ele afirmou que boa parte dessa boa fase se deve aos ensinamentos do técnico espanhol Pep Guardiola.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Creio que, até agora, é a minha melhor temporada", assegurou o volante nesta quinta-feira. "A consistência que tive nesta temporada é muito importante para mim. Tento disputar cada jogo no mesmo nível".

Sobre a importância do treinador, Fernandinho lembrou a destacada carreira do espanhol como volante, o que tem facilitado o aprendizado. "Pep Guardiola jogou na mesma posição que eu. Ele sabe muito qual o caminho correto", destacou. "Ele me ajudou muito, especialmente falando em pequenos detalhes. Isso me auxiliou muito. Gosto de fazer parte desse time e de trabalhar com ele".