Fernandinho espera antecipar volta ao São Paulo

Contratado pelo São Paulo após se destacar pelo Barueri no último Campeonato Brasileiro, Fernandinho trabalha para antecipar a sua estreia. O atacante já realiza trabalhos fisioterápicos na sua residência, após realizar cirurgia para correção de fratura no quinto metatarso do pé direito na terça-feira.

A previsão inicial do departamento médico do São Paulo é de que ele volte a jogar em dois meses. "A operação foi bem sucedida, o clube vem me dando todo o suporte e não sinto nenhum tipo de dor. Agora é me dedicar bastante na fisioterapia para reduzir o tempo de recuperação. Estou muito confiante", afirmou, ao site oficial do clube.

Fernandinho realiza tratamentos diários de aproximadamente 3 horas desde quarta. Na próxima segunda-feira, ele será reavaliado pelos ortopedistas Rene Abdalla e Marcelo Prado, além dos médicos do São Paulo. Em seguida, deve iniciar tratamento no Reffis.