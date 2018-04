Fernandinho não treina, e vira dúvida no Cruzeiro

Fernandinho ficou de fora do treino com bola no sábado, na cidade de Sucre, onde a equipe se adapta para jogar em Potosí, cidade conhecida pela altitude de 4 mil metros. Ao lado de Jonathan, outra dúvida para o jogo, Fernandinho apenas correu em torno do gramado.

Jonathan sentiu dores no tornozelo esquerdo na sexta-feira, mas espera estar em campo na quarta-feira. "Quero jogar a todo custo, só que, se for uma dor que não tiver dando conta de suportar, não adianta. Eu não vou entrar 100% e vou atrapalhar ainda. Tenho que entrar 100% e é por isso que o trabalho está sendo feito, tomando remédio, tomando injeção, fazendo tratamento constante", afirmou.

Os dois laterais ainda serão reavaliados pelos médicos do clube neste domingo. Os demais jogadores realizaram um treino com bola e não demonstraram cansaço excessivo por causa da altitude de 2800 metros de Sucre.