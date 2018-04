Fernandinho quer gol no clássico paulista como presente O atacante Fernandinho será titular do time do São Paulo no clássico deste domingo, contra o Palmeiras, no Pacaembu, pela penúltima rodada do Brasileirão. E espera conseguir marcar um gol, que seria uma espécie de presente pelo seu aniversário - completou 26 anos na sexta-feira.