Fernandinho vê entrosamento como diferencial atleticano

BELO HORIZONTE - O primeiro jogo-treino do Atlético Mineiro em 2014 mostrou velhos conhecidos do torcedor, afinal, todos os titulares na vitória deste domingo sobre o Democrata de Sete Lagoas por 2 a 1, na Cidade do Galo, já estavam no clube no ano passado. Para o atacante Fernandinho, isso é um fator positivo e pode fazer com que o entrosamento seja o diferencial da equipe nesta temporada.

"O entrosamento é muito importante. Quando o elenco muda, até um conhecer o outro, leva um tempo e, aqui no Brasil, a gente não tem tanto tempo para isso. Então, manter a equipe é muito bom, sempre procurando melhorar o que precisa melhora", disse.

O Atlético-MG contratou apenas o lateral-esquerdo Pedro Botelho, que está lesionado, e o volante Claudinei nas últimas semanas. Assim, a novidade será mesmo o técnico Paulo Autuori. Mas Fernandinho acredita que o estilo de jogo do time não será alterado na estreia no Campeonato Mineiro, nesta quarta-feira, contra o Minas Boca, em Sete Lagoas.

"Pode ser que tenha alguma novidade, mas é muito cedo. A equipe vem treinando da melhor forma possível, bastante concentrada e disposta a entender aquilo que o novo treinador quer, mas ainda é pouco tempo", afirmou.

No Atlético desde o segundo semestre de 2013, Fernandinho celebrou a oportunidade de realizar a pré-temporada no clube. "Para mim, é muito importante a parte física. Estou me sentindo muito bem trabalhando com o grupo desde o início do ano. A pré-temporada é bom porque te deixa bem para trabalhar o ano inteiro e sem risco de lesão", comentou.