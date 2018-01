Fernando: arma do Bota contra Palmeiras O volante Fernando é uma das armas do Botafogo para vencer o Palmeiras neste sábado, no Parque Antarctica, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador atuou por dois anos e meio no Alviverde e disse conhecer bem o adversário, fato que vai facilitá-lo na hora da partida. "Conheço praticamente a base dos jogadores, porque quando estava lá, eles eram dos juniores ou do Palmeiras B", contou Fernando. "Espero que o Botafogo consiga frear o ímpeto da torcida palmeirense e de seus atletas." Fernando, de 36 anos, disse guardar somente boas recordações da época em que atuou pelo Palmeiras, quando foi campeão do Torneio Rio-São Paulo e da Copa dos Campeões, em 2000. Afirmou estar um "pouco ansioso" para o confronto, porque o Alviverde "vive um bom momento". Além de Fernando, outro que não escondeu a ansiedade foi o atacante Edivaldo, confirmado como companheiro de ataque de Dill. No coletivo desta quinta-feira, os titulares venceram os reservas por 4 a 1 e o jogador marcou três gols, o outro foi do meia Valdo. "Esta é a oportunidade que estava esperando e torço para voltarmos de São Paulo com uma vitória", disse Edivaldo, que nunca atuou no Parque Antarctica. "Tentarei marcar os gols necessários para assegurar meu lugar no time."