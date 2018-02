Fernando Baiano assume má fase O atacante Fernando Baiano admitiu nesta segunda-feira que não está vivendo uma boa fase no Flamengo. O jogador não marca um gol desde a vitória sobre o Madureira, por 2 a 1, em fevereiro. Curiosamente, esta foi a última vez que o Rubro-Negro venceu no Campeonato Carioca. ?Isso acontece com qualquer jogador. Tenho certeza que esta maré de azar vai passar. Contra o Fluminense, marquei um gol, mas o juiz anulou." Já o meia Lopes não está tão confiante quanto o companheiro. Ele ainda não realizou uma boa partida com a camisa do Flamengo e espera ter mais uma oportunidade.