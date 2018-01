Fernando Baiano estréia no Flamengo Líder isolado do Campeonato Estadual com 100% de aproveitamento, o Flamengo entra em campo amanhã contra a Cabofriense, às 16h, em Édson Passos, buscando sua quarta vitória consecutiva na competição. Para tanto, o técnico Evaristo de Macedo conta com a estréia do atacante Fernando Baiano e o retorno do goleiro Júlio César, recuperado de uma lombalgia. O meia Felipe, que finalmente pôde ser apresentado oficialmente como jogador do Flamengo, bem que gostaria de atuar nesta partida, mas como não está no melhor da sua forma física, Evaristo prefere poupá-lo. O principal reforço do clube para a temporada 2003 só deve estrear no jogo da próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro, contra o Botafogo-PB, quando a equipe inicia a disputa da Copa do Brasil. Evaristo realiza duas modificações no meio-de-campo. Aproveitando a boa fase do Flamengo, o treinador vai testar uma outra dupla na armação das jogadas de ataque: Felipe Mello, que voltou do Sul-Americano Sub-20, e Iranildo, recuperado de dores musculares. Já o meia Fábio Baiano volta a desfalcar a equipe. Ele sente dores musculares e não tem previsão de retorno. Lopes, que participou dos treinos desta semana, deve fazer sua estréia somente no clássico contra o Fluminense, no dia 9 de fevereiro. Outro jogo - O Madureira recebe o Americano, às 16h, no Estádio Conselheiro Galvão.