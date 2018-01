Fernando Baiano faz 2 gols em Oliver Kahn Com dois gols do atacante brasileiro Fernando Baiano, o Wolfsburg derrotou, neste sábado, o Bayern de Munique, do goleiro Oliver Khan, por 3 a 2, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Alemão. Mais três brasileiros fizeram gols nesta rodada. O zagueiro Juan levou o Bayer Leverkusen à liderança do campeonato, ao marcar o gol da vitória sobre o Hamburgo. Ewerthon fez um dos gols no triunfo do Borussia Dortmund, por 2 a 1, sobre o Werder Bremen. O lateral-esquerdo Kleber, ex-Corinthians, também deixou sua marca pelo Hannover na vitória, por 3 a 2, diante do Hertha Berlin. Confira os demais resultados deste sábado: Hansa Rostock 0 x 2 Bochum, Munique 1860 2 x 1 Colonia, Schalke 04 0 x 0 Stuttgart 0. Completam a rodada deste domingo: Kaiserslautern x Freiburg e Borussia Moenchengladbach x Eintracht Frankfurt.