Fernando Baiano marca na vitória do Celta Com um gol do brasileiro Fernando Baiano - seu quinto no Campeonato Espanhol -, o Celta venceu o Atlético de Madri por 2 a 1, neste domingo, em Vigo. Com o resultado, o time galego assumiu a quinta colocação, com 20 pontos. O Atlético ficou em 12º, com 15. Confira os outros resultados deste domingo: Cádiz 0 x 1 Valencia, Espanyol 2 x 0 Mallorca, Athletic Bilbao 0 x 2 Alavés, Málaga 3 x 1 Real Sociedad e Racing 0 x 3 La Coruña.