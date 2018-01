Fernando Baiano na mira do Palmeiras A diretoria do Palmeiras está tentando contratar o ex-corintiano Fernando Baiano, hoje no Málaga, da Espanha. O jogador seria o principal reforço do time para o ataque, setor considerado pelo técnico Candinho um dos mais carentes da equipe. Além de Fernando Baiano, os dirigentes procuram outro atacante para compor o elenco. Outras opções para o ataque seriam Rômulo, destaque do Ituano no Campeonato Paulista e Washington, da Portuguesa de Desportos. O meia Juninho Paulista poderá ser apresentado nesta quarta-feira. O jogador - que se desligou oficialmente do Celtic, da Escócia - está fazendo exames médicos e deverá ser definir sua transferência para o Alviverde ainda nesta terça-feira.