Fernando Baiano não exige camisa de titular Apesar de ser o artilheiro do Flamengo na temporada 2003, com 14 gols, o atacante Fernando Baiano ainda deve ficar no banco de reservas na partida decisiva da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, quarta-feira, no Mineirão. Nem o gol que garantiu o empate, por 1 a 1, no Maracanã, no domingo, servirá para que ele figure no time titular. "É o Nelsinho (Baptista, técnico) quem decide. Ele sabe que pode contar comigo e quero jogar. Jamais vou pedir uma vaga no time", disse Fernando. "Sei que temos um grupo forte e estou batalhando pelo meu espaço." O atleta voltou a ressaltar que ficou muito feliz com o gol e que nunca tinha visto o Maracanã tão lotado. João Fernando Nelo Baiano, de 24 anos, nasceu em São Paulo. Apareceu no cénario do futebol brasileiro ao atuar no Corinthians, onde nem sempre conseguiu ser tittular. No clube paulista, conquistou seu título mais expressivo: o de campeão do Mundial de Clubes da Fifa, em 2000. No ano passado, foi emprestado ao Internacional, tornando-se artilheiro da equipe. Acabou chamando atenção da diretoria do Flamengo. Porém, após um início promissor no Rubro-Negro, Fernando Baiano começou a viver uma má fase e passou a ser vaiado pela torcida. Desde que Nelsinho assumiu o comando do Flamengo, o atacante tem ficado no banco de reservas. Mas, assim como aconteceu no domingo, ele vem marcando gols importantes quando entra no decorrer das partidas. Fernando Baiano não gosta de falar sobre as vaias. "A gente tem que parar de falar sobre isso. Contra o Cruzeiro a torcida gritou o meu nome e isso já vem acontecendo há uns três jogos", disse o atleta. O atacante dedicou o gol que marcou contra o time mineiro aos torcedores.