Fernando Baiano nega cusparada em Diego O atacante Fernando Baiano, do Flamengo, negou hoje que tenha cuspido no rosto do goleiro Diego do Atlético-PR, na derrota por 4 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo. "Não teve nada disso. Cuspi para o lado tanto que ele nem me viu e saiu jogando", afirmou o jogador rubro-negro. De acordo com Fernando Baiano, o fato só ganhou destaque porque ele está no Flamengo. "Se eu for punido, vai ficar comprovado que o futebol brasileiro está uma bagunça", disse o jogador, ressaltando que Diego é seu amigo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Luiz Zveiter, requisitou a fita da partida para uma análise do lance. Caso seja comprovada a agressão, Fernando Baiano deve ser suspenso preventivamente até a data do julgamento.