Fernando Baiano põe o Celta na ponta O Celta venceu o Sevilla por 2 a 1, neste domingo, em Vigo, e reassumiu a liderança do Campeonato Espanhol com 12 pontos, um a mais que o Getafe. O destaque mais uma vez foi o ex-corintiano Fernando Baiano, que marcou o primeiro gol do Celta logo no começo do jogo e chegou a quatro na competição - ele é o artilheiro, ao lado de Villa, do Valencia. Oubina aumentou para o time da casa e Maresca, de pênalti, descontou para o Sevilla, que ficou em 13º, com cinco pontos. Em outro jogo deste domingo, o Athletic Bilbao (14º, com cinco pontos), empatou por 0 a 0, em casa, com o Racing Santander (10º, com seis).