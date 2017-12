Fernando Baiano quer ficar na Alemanha Autor de três dos quatro gols marcados pelo Wolfsburgo na vitória sobre o Kaiserslautern por 4 a 1 no final semana, o atacante Fernando Baiano disse nesta segunda-feira que pretende seguir no futebol alemão. ?Espero me dar bem porque gostaria de ficar aqui?, garantiu. O brasileiro chegou ao clube alemão vindo do Flamengo e está emprestado por uma temporada. O Wolfsburgo tem opção de compra do jogador, no final de maio de 2004, por ? 3 milhões.