Fernando Baiano sem acordo com Málaga O diretor esportivo do Málaga, Manuel Ruiz Hierro, anunciou nesta quinta-feira o fim das negociações para a contratação em definitivo do atacante Fernando Baiano, que foi emprestado no final do ano passado pelo Rentistas (Uruguai), dono de seus direitos federativos. Segundo Hierro, além de uma "pequena ressalva econômica", o atacante não concordou com uma cláusula que o Málaga quis incluir no contrato. Ela previa uma multa para Fernando Baiano no caso de ele lesionar o joelho que já foi operado. "Essa mesma cláusula constava do contrato de empréstimo que foi feito em dezembro", afirmou Hierro, acrescentando que "com um contrato de quatro temporadas, os riscos são maiores".