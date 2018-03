Fernando Baiano tem escalação confirmada O técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, confirmou que o atacante Fernando Baiano será escalado entre os titulares na partida contra Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, o jogador participou ativamente dos treinos durante a semana, ao contrário de Zé Carlos que sentiu uma contusão e só voltou a trabalhar com bola hoje. "Esta é a chance para eu não sair mais da equipe. Não criei problemas com a reserva e tive o apoio de todos no clube. Espero corresponder às expectativas", afirmou Fernando Baiano. Ele formará a dupla de ataque ao lado do jovem Jean. O goleiro Júlio César, com uma lombalgia, cederá novamente sua posição para Diego. Com relação ao meia Felipe, praticamente recuperado de dores musculares, seu retorno está programado para o dia 9 de julho contra o Juventude. Já o atacante Edílson somente no dia 13 no jogo com o Atlético-MG.